"Поп Гапон, провокатор": против Арестовича в СНБО выдвинули громкие обвинения

Алексей Арестович / Facenews

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в зоне АТО на Донбассе завел группу снайперов на минное поле.

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос рассказал в интервью изданию НВ.

"Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, — а каким взводом, которой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?" - сказал Кривонос.

Замсекретаря СНБО называет Арестовича "манипулятором чистой воды", "провокатором" и "попом Гапоном, который ведет наше общество на расстрел".

"Его приглашали на эфиры, потому что приглашали тех, кто не был на войне. Все адекватные профессионалы и патриоты были на войне, а это чудо осталось и начало себя подавать как военного суперспециалиста. Потому что те, кто должен был защищать Украину, - они защищали ее на фронте. А тот, кто отсиживался в кустах, начал себя представлять военным специалистом", - добавил Кривонос.

Читайте также"Избиратели Зеленского – долбо***": Арестович не отказался от своих скандальных слов

Недавно Арестович ошибочно опубликовал российскую версию относительно смерти военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ на Донбассе. Он процитировал текст сообщения, в котором речь идет о том, что украинский воин якобы погиб от алкогольной или наркотической интоксикации. Впоследствии Арестович признал ошибку и извинился за дезинформацию.

Ранее в Сети потроллили спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича, который заявил о том, что имеет 33 боевых выхода в зоне ООС, а также награжден семью наградами.