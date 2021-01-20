Попавшийся пьяным за рулем экс-нардеп от БПП устроил драку с полицией

Полицейские задержали экс-нардепа за пьяное вождение авто / УНИАН

В Николаеве полицейские остановили автомобиль, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, нарушителем оказался бывшим народный депутат Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко Александр Жолобецкий, сообщает местный ресурс Новости-N.

В полицию сообщили о том, что водитель автомобиля Лексус, выпивавший в одном из питейных заведений Николаева в районе Пяти углов, садится в авто и собирается ехать.

Патрульные остановили авто по ориентировке. Водитель из авто не вышел, а после непродолжительного общения с патрульными через приоткрытое боковое стекло, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.

Полицейские догнали автомобиль. На предложение пройти тест на алкотестере Драгер, Жолобецкий ответил отказом, отказался он также проехать и в нарколабораторию. Общение с патрульными быстро переросло в конфликт, в ходе которого полицейским пришлось надеть на нардепа наручники. В результате потасовки у Жолобецкого также оказалось разбито лицо.

/ novosti-n.org

Бывшего нардепа и его жену, также ехавшую в автомобиле, доставили в Заводский райотдел полиции.

Жолобецкий пытался сбежать из райотдела, полицейские его не отпускали, поясняя ему, что он подозревается в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

Сам Жолобецкий в комментарии журналистам заявил, что никакой вины за собой не чувствует. По его словам, за рулем он находился трезвым — выпившей была только его жена.

/ novosti-n.org

Добавим, что в отношении Жолобецкого составлено сразу три протокола об административных правонарушениях: "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения", "Отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции", а также "Невыполнение водителем требования об остановке". Еще один протокол — по статье 173 КУпАП "Мелкое хулиганство", - составлен в отношении жены экс-депутата.

/ novosti-n.org

Материалы инцидента изучаются правоохранителями на предмет наличия признаков, влекущих за собой открытие уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области произошла авария, в которой погиб 33-летний местный житель по имени Валентин. Мужчина на велосипеде ехал за подгузниками для своего десятимесячного сына.

Родственники погибшего рассказали журналистам, что за рулем автомобиля якобы находился сын экс-сотрудника полиции.