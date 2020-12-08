УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Популярный украинский курорт атаковал шторм: подтоплено много баз

8 декабря 2020, 13:16
Прослушать новость
Остановить

Непогода бушевала в Запорожской области – были высокие волны.

Из-за шторма на Федотовой косе подтоплены десятки баз отдыха – Новости Кирилловки
На Федотовой косе из-за шторма подтоплены десятки баз отдыха / Скриншот с mv.org.ua

На популярном украинском курорте – в поселке Кирилловка Запорожской области – бушевала непогода, около недели не стихал шторм.

Во время шторма скорость ветра достигала отметки в 30 м/с, волны были высотой около двух метров и накрывали берег, пишет mv.org.ua.

По его данным, на Федотовой косе в результате шторма в воде стоят десятки баз отдыха.

"…Разбушевавшееся море затопило пляжи и прибрежные постройки… Дорога, ведущая на остров Бирючий, также оказалась затоплена", – отмечается в материале.

Потоп в Кирилловке 2020 – видео с места происшествия

Как в Кирилловке затопило базы отдыха – видео с места происшествия

Кирилловка и Федотова коса – что нужно знать

  • Кирилловка – это курортный поселок городского типа.
  • Федотова коса является курортным регионом Кирилловки, который находится с юго-западной стороны поселка, косу омывает Азовское море и Утлюкский лиман, пишет Wikipedia.
шторм Новости Кирилловки
Сейчас вы просматриваете новость «Популярный украинский курорт атаковал шторм: подтоплено много баз». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии​Главнокомандующий ВСУ​ указал на проблему с ракетами Нептун​ для армии В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуарВ Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар "Армия РФ и клеймо": на Киевщине фабрика делала пророссийские игрушки – соцсети"Армия РФ и клеймо": на Киевщине фабрика делала пророссийские игрушки – соцсети Под Днепром безнаказанно выдают ветеранам медали от ПутинаПод Днепром безнаказанно выдают ветеранам медали от Путина Кравчук заговорил об уходе из ТКГ и назвал главную причинуКравчук заговорил об уходе из ТКГ и назвал главную причину
Следующий материал

Последние новости

13:26
В Cyberpunk 2077 нашли отца MGS и Death Stranding Хидео Кодзиму: где его найти
13:26
Лукашенко раскрыл планы по передаче полномочий президента в Беларуси
13:16
Популярный украинский курорт атаковал шторм: подтоплено много баз
12:53
Мисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биография Фото
12:39
Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг - фото Фото
Реклама
12:37
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны, полезная перестановка и очернение Видео
12:36
Известный украинский бизнесмен умер от коронавируса Видео
12:18
В Верховной Раде раскрыли планы по решению проблемы с КСУ Видео
12:09
Золотое молоко: удивительный напиток, который реально продлевает жизнь Видео
11:52
На Хмельнитчине в страшном ДТП погибли три человека: названа причина
11:43
За капитуляцию в Карабахе Алиев давал Армении 5 млрд долларов: запись Видео
11:30
Актер из игры Дикая Охота снимется в сериале Ведьмак от Netflix
11:08
Сделка России и США по ядерному оружию: в Москве прояснили ситуацию Видео
11:04
Мисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницы
10:54
Карантин в Украине с января: что и как долго намерены ограничить Видео
10:46
Британия начала вакцинацию от COVID-19: кому сделали первую прививку Видео
10:33
Еда против депрессии: какие продукты помогут побороть подавленное состояние Видео
10:28
Период Козерогов: фартовое время и лучшие сферы деятельности Видео
10:26
Предложения Украины по новым санкциям против РФ закончатся ничем мнение
10:00
Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развеял миф Видео
Реклама
09:55
В ВОЗ сказали, что делать в случае принудительной вакцинации от COVID-19 Видео
09:49
Врач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним бороться Видео
09:05
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
09:01
Киев лидирует по числу диагнозов COVID-19 за сутки: опубликованы свежие данные Видео
08:58
Иллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и Кравчук мнение
08:20
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
08:10
Коронавирус в Украине 8 декабря: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов Видео
08:07
Последствия коронавируса: названа главная угроза для молодежи Видео
07:48
Врач развенчал популярные мифы о лечении коронавируса Видео
07:24
Стало известно, когда Кернес планирует быть дома Видео
07:19
Звезда подросткового сериала похвалилась формами в откровенной фотосессии
07:00
Иммунитет против COVID-19: в ВОЗ сделали тревожное заявление Видео
06:55
Переговорный процесс по Донбассу топчется на месте мнение
06:32
Неизвестная болезнь подкосила почти тысячу жителей Индии
06:23
Путину осталось жить год-полтора, на смену ему придет Екатерина III – астролог
06:02
В Джорджии приняли окончательное решение о победителе выборов президента США Видео
05:30
Тяжелый удар: последствия COVID-19 будем расхлебывать не один год – эпидемиолог Видео
04:54
Охотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае Видео
04:19
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Видео
03:49
Сериал Бойтесь ходячих мертвецов официально продлили на 7 сезон
Реклама
03:22
Больных в разы больше: врач назвал реальное число зараженных COVID-19 украинцев Видео
02:57
Сепсис: факторы, которые могут спасти жизнь Видео
02:30
Москва уже не спасет : эксперт объяснил, что сметет режим Лукашенко Видео
01:49
"Ничего лишнего": Полина Гагарина бесстыже засветила сексуальную фигуру
01:22
Самые модные джинсы 2021: что мы будем носить в новом году - фото Фото
00:29
Во сколько обойдется купить качественную елку на Новый год 2021 Видео
00:17
​Трамп запретит поставки вакцины от COVID-19 другим странам - СМИ Видео
00:09
Когда начнется третья волна COVID-19 в Украине: врач дал прогноз
07 декабря, понедельник
23:30
Локдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантина Видео
22:58
Украина экстренно обратилась к США из-за вакцины от коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять