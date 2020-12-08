Популярный украинский курорт атаковал шторм: подтоплено много баз

Непогода бушевала в Запорожской области – были высокие волны.
На популярном украинском курорте – в поселке Кирилловка Запорожской области – бушевала непогода, около недели не стихал шторм.
Во время шторма скорость ветра достигала отметки в 30 м/с, волны были высотой около двух метров и накрывали берег, пишет mv.org.ua.
По его данным, на Федотовой косе в результате шторма в воде стоят десятки баз отдыха.
"…Разбушевавшееся море затопило пляжи и прибрежные постройки… Дорога, ведущая на остров Бирючий, также оказалась затоплена", – отмечается в материале.
Потоп в Кирилловке 2020 – видео с места происшествия
Как в Кирилловке затопило базы отдыха – видео с места происшествия
Кирилловка и Федотова коса – что нужно знать
- Кирилловка – это курортный поселок городского типа.
- Федотова коса является курортным регионом Кирилловки, который находится с юго-западной стороны поселка, косу омывает Азовское море и Утлюкский лиман, пишет Wikipedia.
Автор: Екатерина Присяжнюк