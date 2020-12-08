Популярный украинский курорт атаковал шторм: подтоплено много баз

На Федотовой косе из-за шторма подтоплены десятки баз отдыха / Скриншот с mv.org.ua

На популярном украинском курорте – в поселке Кирилловка Запорожской области – бушевала непогода, около недели не стихал шторм.

Во время шторма скорость ветра достигала отметки в 30 м/с, волны были высотой около двух метров и накрывали берег, пишет mv.org.ua.

По его данным, на Федотовой косе в результате шторма в воде стоят десятки баз отдыха.

"…Разбушевавшееся море затопило пляжи и прибрежные постройки… Дорога, ведущая на остров Бирючий, также оказалась затоплена", – отмечается в материале.

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