Попытка вызвать дождь в Крыму обернулась полным провалом

В Крыму продолжаются проблемы с водой / УНИАН

На территории аннексированного Крыма, где в последние годы фиксируются проблемы с водным ресурсом, решили отказаться от идеи искусственного вызова дождя при помощи специальной авиации. Такое решение связано с тем, что мероприятия не решили поставленную задачу.

Как сообщает российское информагентство Интерфакс, Госкомводхоз Крыма и Центральная аэрологическая обсерватория, которая входит в структуру Росгидромета, приняли решение о расторжении договора о проведении пробных работ по вызову дождевых осадков на территории полуострова.Читайте такжеВодный коллапс в Крыму: стало известно, почему не сможет помочь даже Украина

Исполнителю было перечислено около 11,4 миллионов рублей из примерно 25,5 миллионов рублей, полагавшихся по контракту. Самолет-метеолаборатория должен был летать до 15 декабря. Планируемый налет должен был составить как минимум 25 часов. В итоге самолет летал лишь несколько дней – с 29 сентября по 2 октября – а в остальное время, в октябре, ноябре и декабре, задачи не выполнял из-за неблагоприятных для такой работы погодных условий.

Отмечается, что в ходе мероприятий осадки на полуострове увеличились примерно на 20%, но не привели к притоку воды в водохранилища.

Инициатива не завершилась успехом, вследствие чего стороны приняли решение расторгнуть договор.Читайте такжеКоллапс с водой в Крыму: на полуострове раскрыли планы Москвы по решению проблемы

Водный кризис в Крыму