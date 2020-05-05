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Пора домой: в Генпрокуратуре "раскручивают" экстрадицию Януковича

5 мая 2020, 17:39

После недавнего решения суда о заочном аресте Януковича следователи Генпрокуратуры решили начать процесс его экстрадиции.

Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович / УНИАН

Решение Печерского райсуда Киева от 4 мая 2020 года о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти дает право государственным обвинителям начать процедуру его экстрадиции.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Офиса генпрокурора. Кроме того, прокуратура планирует обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (в заочном формате).

Читайте также"Для кого-то революция": Беглец Янукович всплыл в годовщину расстрелов на МайданеВ Офисе генпрокурора также сообщили, что в указанном уголовном производстве от 7 ноября 2017-го по части 1 статьи 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010-го государственной власти через действия, которые направлены на незаконное увеличение объема властных полномочий президента Украины.

Напомним, Печерский районный суд Киева 4 мая избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Судья Олеся Батрин приняла решение заочно арестовать бывшего главу государства на два месяца без права внесения залога. 

До этого, в 2018-м, Оболонский райсуд Киева заочно приговорил бывшего президента Януковича к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям УК Украины "Госизмена" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".

Виктор Янукович новости Украины экстрадиция Офис генпрокурора
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