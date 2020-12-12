Pornhub в вузе: во Львове студентам показывают порно

В университете Львовская политехника произошел скандал / lpnu.ua

В Институте компьютерных наук Национального университета Львовская политехника студентам во время контрольных показывают порнографические изображения.

Выпускница института Наталья Кондратив рассказала, что порнографические изображения показывались студентам, которым еще не исполнилось 18 лет, причем откровенные фото в контрольных используются уже на протяжении нескольких лет, сообщает Громадське.

В сообщении уточняется, что порнографические изображения (фото женских половых органов) показывали в программе, которую разработал для тестирования студентов один из преподавателей Дмитрий Зербино.

Педагог уверен, что откровенные изображения в программе для тестирования студентов являются "релаксирующими" и соответствуют определенной "методике обучения".

На замечания по поводу присутствия порно в программе обучения, преподаватель предложил студентам, которым не нравятся эти фото "закрывать глаза или отворачиваться от экрана". На уточнение, что студенты имеют в виду под порно, преподаватель говорит: "Порно - вы имеете в виду половой акт? Вы считаете, что половой акт - это запрещено?".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно пиццерия Таверна El Paso сняла рекламный ролик по мотивам известного порнографического сюжета.

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В ролике можно увидеть, как стройная блондинка сидит на диване, а ее окружает группа темнокожих молодых людей в белом нижем белье. Персонажи видео говорят такой текст, который изначально имеет порнографический контекст. Однако позже выясняется, что девушке парни предлагают попробовать разную пиццу.