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Нардеп передал пленки Порошенко в Офис генпрокурора для расследования госизмены

19 мая 2020, 17:38

По словам политика, в материалах содержится несколько тем, которые важны для рассмотрения правоохранителями.

Порошенко, Байден
Порошенко и Байден погорели на коррупционном скандале / УНИАН

Народный депутат Андрей Деркач передал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-премьера США Джозефа Байдена в Офис генерального прокурора для расследования факта вероятной измены со стороны экс-главы государства.

"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора… для регистрации уголовного производства", - заявил он во время пресс-конференции.

По словам политика, аудиозапись собственных переговоров сделал лично Порошенко, а достоянием общественности они стали благодаря журналистам. Резонансный разговор состоялся в 2015-2016 годах и касался необходимости увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора.

"Байден летит в Киев, чтобы надавить на Петра Алексеевича относительно Шокина. В кармане у Байдена… весомый аргумент… 1 млрд кредитных гарантий… такая цена спасения Байдена от тюрьмы", - сказал депутат.

Политик отметил, что миллиардная помощь Украине была потрачена на государственные заказы на предприятиях, которые связаны с Порошенко или принадлежат ему.

Читайте такжеДеркач рассказал, как Порошенко хотел "рейдернуть" ПриватБанкТакже в рамках беседы была затронута тема распада парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года.

"Порошенко признает, что коалиции нет… вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина", - уверен нардеп.

"Эти разговоры четко показывают… Украиной управлял Байден", - отметил депутат.

Деркач подчеркнул, что переговоры с Порошенко четко показывают, как Байден оказывал влияние на многие сферы, в том числе через наблюдательные советы госпредприятий.

Как ранее сообщалось, внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем Джозефа Байдена и Петра Порошенко в деле Burisma. Он показал телефонные разговоры, где Порошенко в обмен на миллиард соглашается "отжимать" Приватбанк, назначать людей в правительство, отправить в отставку Шокина, внести изменения в законодательство. Кроме того, судя по записям, каждый политический шаг Украины Порошенко согласовывал с Байденом.

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