Спикер Рады высказался по поводу пленок с разговором Порошенко и Байдена

Дмитрий Разумков требует объективного расследования по пленкам Порошенко-Байдена / Фото НВ

Спикер парламента Дмитрий Разумков высказал мнение, что нашумевшие пленки разговоров бывшего президента Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, которые обнародовал народный депутат Андрей Деркач, должны тщательно изучить представители правоохранительных органов и провести независимое расследование.

"100% должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы. Если это действительно соответствует действительности, то это делалось в больших кабинетах", — заявил Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы парламента, важно изучить происхождение записей, их содержание, а также выяснить достоверность. Если заявления на записи окажутся правдивыми, то, убежден Разумков, последствия должны быть крайне серьезными.

Читайте такжеПленки Деркача: Порошенко хвастался Байдену подъемом тарифов больше требований МВФ"Главным вопросом для меня является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности, то последствия должны быть более чем жесткими, потому что вопросов сегодня больше, чем ответов по отношению к этим пленкам", — считает спикер Верховной Рады.

Как ранее сообщалось, внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем Джозефа Байдена и Петра Порошенко в деле Burisma. Он показал телефонные разговоры, где Порошенко в обмен на миллиард соглашается "отжимать" Приватбанк, назначать людей в правительство, отправить в отставку Шокина, внести изменения в законодательство. Кроме того, судя по записям, каждый политический шаг Украины Порошенко согласовывал с Байденом.

Напомним, народный депутат Андрей Деркач передал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-премьера США Джозефа Байдена в Офис генерального прокурора для расследования факта вероятной измены со стороны экс-главы государства.