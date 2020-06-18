В ГБР рассказали о том, как против Порошенко открыли дело за томос

Стали известны детали нового дела против Порошенко / УНИАН

Сотрудники Государственного бюро расследований подтвердили факт существования уголовного дела о разжигании межнациональной розни, которое было открыто в конце прошлого года против экс-президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает портал УНИАН со ссылкой на представителей пресс-службы ведомства.

"6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР", ‒ рассказали в ГБР

Кроме того, сотрудники ведомства заявили ‒ следствие по данному делу против Порошенко сейчас активно продолжается.

Напомним, ранее во вторник, 18 июня 2020 года, перед заседанием суда по избранию меры пресечения, Петр Порошенко рассказал своим сторонникам о том, что против него открыто новое уголовное дело ‒ за разжигание межрелигиозной вражды.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно "За разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины", - сказал пятый президент Украины.