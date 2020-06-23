Кабмин "убрал" замминистра иностранных дел из-за дела против Порошенко

Петр Порошенко и Егор Божко / УНИАН

Украинское правительство отстранило Егора Божко от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел страны.

Соответствующее решение было опубликовано на официальном веб-портале Кабмина.

Отстранения Божко связано с тем, что он является фигурантом уголовного производства, по которому сотрудники Госбюро расследований вручили подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, ранее в Офисе генерального прокурора заявляли ‒ Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018-м через издание преступного приказа склонил военное должностное лицо ‒руководителя Службы внешней разведки Украины (тогда этот пост занимал Егор Божко) к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий (часть 4 статьи 27, часть 4 статьи 41, часть 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины).

19 июня 2020 года Божко попросил отстранить его от исполнения полномочий замминистра иностранных дел в связи со сложившейся ситуацией.

До того генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала актуальную тему по количеству уголовных производств, открытых и закрытых против Петра Порошенко.