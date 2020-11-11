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Порошенко - отыгранная карта: эксперт оценил, на кого Байден будет делать ставку в Украине

11 ноября 2020, 02:19

Джозеф Байден будет искать новых переговорщиков. И за эту роль началось откровенное состязание.

Порошенко, Байден
Порошенко для Байдена - очень токсичный актив, считает Бортник / УНИАН

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который лидирует на президентских выборах в США, будет искать новых переговорщиков в Украине, потому что бывший украинский лидер – Петр Порошенко – слишком "токсичен" для него.

Такое мнение озвучил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает Страна.

По его словам, Петр Порошенко для Байдена – "уже отыгранная карта".

"Многие говорят, что Порошенко и его окружение сейчас расцветут, сработает их связка с Байденом. Я думаю, что этого не произойдет. Порошенко для Байдена - очень токсичный актив. Любое сотрудничество Байдена с Порошенко будет тут же критиковаться республиканцами, будет вытягивать на свет старые обвинения в коррупционных сделках, провоцировать расследования против Буризма-Холдинга и сына Байдена Хантера", - считает Бортник.

Байден будет искать новых переговорщиков в Украине, добавил эксперт.

"И мы видим, что уже за эту роль началось откровенное состязание. Яценюк демонстрирует свою готовность стать таким переговорщиком. Многочисленные представители соросовской тусовки демонстрируют такое желание. И даже в окружении Зеленского уже состязаются за внимание Байдена. Будет борьба за право быть представителем его (Байдена, - ред.) мнения в Украине, коммуникатором от его имени со всеми институтами власти в Украине", - отметил Бортник.

Кто выгодней Украине - Байден или Трамп

Также директор Украинского института анализа и менеджмента политики спрогнозировал, как исход выборов в США повлияет на Украину.

"С экономической точки зрения Байден будет выгоднее Украине, чем Трамп. Трамп занимался поддержкой американской экономики. При Трампе было невозможно получить выход на американский рынок. При Байдене больше шансов получить американские рынки. Но с другой стороны есть высокий риск дальнейшей потери суверенитета - и политического, и экономического (…) Кредитная поддержка сохранится", - считает эксперт.

Также, по его прогнозу, в случае победы Байдена весьма вероятно усиление общей конфронтации с РФ, потому что для него самого и его команды главный враг - Россия, а не Китай, который был главным врагом Трампа.

"А это означает, что при нем (Байдене, - ред.) никогда не будут выполнены Минские соглашения", - резюмировал Бортник.

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Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
  • При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
  • Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
  • Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.
  • В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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