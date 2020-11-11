Порошенко - отыгранная карта: эксперт оценил, на кого Байден будет делать ставку в Украине

Порошенко для Байдена - очень токсичный актив, считает Бортник / УНИАН

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который лидирует на президентских выборах в США, будет искать новых переговорщиков в Украине, потому что бывший украинский лидер – Петр Порошенко – слишком "токсичен" для него.

Такое мнение озвучил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает Страна.

По его словам, Петр Порошенко для Байдена – "уже отыгранная карта".

"Многие говорят, что Порошенко и его окружение сейчас расцветут, сработает их связка с Байденом. Я думаю, что этого не произойдет. Порошенко для Байдена - очень токсичный актив. Любое сотрудничество Байдена с Порошенко будет тут же критиковаться республиканцами, будет вытягивать на свет старые обвинения в коррупционных сделках, провоцировать расследования против Буризма-Холдинга и сына Байдена Хантера", - считает Бортник.

Байден будет искать новых переговорщиков в Украине, добавил эксперт.

"И мы видим, что уже за эту роль началось откровенное состязание. Яценюк демонстрирует свою готовность стать таким переговорщиком. Многочисленные представители соросовской тусовки демонстрируют такое желание. И даже в окружении Зеленского уже состязаются за внимание Байдена. Будет борьба за право быть представителем его (Байдена, - ред.) мнения в Украине, коммуникатором от его имени со всеми институтами власти в Украине", - отметил Бортник.

Кто выгодней Украине - Байден или Трамп

Также директор Украинского института анализа и менеджмента политики спрогнозировал, как исход выборов в США повлияет на Украину.

"С экономической точки зрения Байден будет выгоднее Украине, чем Трамп. Трамп занимался поддержкой американской экономики. При Трампе было невозможно получить выход на американский рынок. При Байдене больше шансов получить американские рынки. Но с другой стороны есть высокий риск дальнейшей потери суверенитета - и политического, и экономического (…) Кредитная поддержка сохранится", - считает эксперт.

Также, по его прогнозу, в случае победы Байдена весьма вероятно усиление общей конфронтации с РФ, потому что для него самого и его команды главный враг - Россия, а не Китай, который был главным врагом Трампа.

"А это означает, что при нем (Байдене, - ред.) никогда не будут выполнены Минские соглашения", - резюмировал Бортник.

Читайте такжеПобеда Байдена на выборах в США не сулит Украине ничего хорошего – эксперт

Выборы в США - о чем сообщалось ранее:

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.

Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.

Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.

В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".