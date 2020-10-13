Порошенко похвастался негативным тестом на коронавирус

Пятый президент Украины обратился с видеообращением к своим сторонникам.
Экс-президент Украины, а ныне ‒ лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко получил от медиков отрицательные результаты теста на китайский коронавирус Covid-19.
Об этом он сообщил во вторник, 13 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", - написал экс-руководитель государства.
Порошенко отдельно поблагодарил известного медика-инфекциониста Ольгу Голубовскую, которая непосредственно лечила его от Covid-19.
"Уже семь месяцев Ольга без выходных, чуть ли не круглосуточно самоотверженно защищает украинцев от коронавируса. Кроме врачебной практики, ведет большую разъяснительную, просветительскую работу. Пожалуйста, в интересах вашей безопасности прочитайте ее сегодняшний пост. Прислушивайтесь к ее советам и рекомендациям так, как это делал я", ‒ заявил Порошенко.
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Петр Порошенко коронавирус - что было ранее:
- 29 сентября у пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко был диагностирован коронавирус.
- Позже стало известно, что у экс-президента Covid-19 спровоцировал осложнения – возникло заболевание легких и он был госпитализирован в одну из столичных клиник.
- Коронавирусом также оказалась больна одна из дочерей Порошенко - Евгения.