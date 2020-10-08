Порошенко продавал оружие в Сирию - новая часть разоблачений Жвании

Давид Жвания и Петр Порошенко / УНИАН

Давид Жвания, экс-нардеп и бывший ближайший соратник Петра Порошенко, обвинил того в организации продажи боеприпасов с украинских складов в Сирию противникам режима Башара Асада.

Об этом он заявил в видео на своем Youtube-канале в четверг, 8 октября нынешнего года.

"Как вы знаете, я уже подал два заявления в ГБР о преступлениях, совершенных преступной группой Порошенко. Они касались событий Майдана. И поэтому Порошенко, конечно, будет рассказывать, что это политика, а не криминал. Однако сейчас я готовлю еще одно заявление в ГБР. И оно будет касаться уже не политических событий – в данном случае Порошенко будет сложно выкручиваться. Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов. В том числе запрещенных 400-т килограммовых фосфорных бомб", - сказал бывший нардеп.

Он утверждает, что Порошенко организовывал продажу боеприпасов на протяжении двух лет (2014-2016 годы). Покупателем якобы была одна из группировок повстанцев, которые противостояли режиму Башара Асада.

"У меня есть доказательства этому. Они все будут приведены в заявлении ГБР. Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружений. Когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие. Вот такой вот это человек. Но это еще не все. Чтобы скрыть следы своего преступления, Порошенко дал распоряжение устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году. Тогда люди Порошенко рассказывали нам, что в подрыве склада виноваты какие-то российские террористы. Перед самым взрывом в Винницкой области даже организовали антитеррористические учения – это тоже была часть спецоперации по отвлечению внимания", - подытожил Жвания.

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Разоблачение Порошенко от Жвании - что было ранее :

Давид Жвания утверждал ‒ в 2014 году он вместе с тогдашним послом Украины в Германии Павлом Климкиным принимал участие в передаче взятки в размере 5 млн евро одному из чиновников в ФРГ ‒ ради оказания поддержки кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах.

Кроме того, по словам Жвании, Порошенко и Александр Турчинов в 2013-2014 годах организовывали серию похищений и избиений активистов Евромайдана.

Далее, Жвания утверждал - Михаил Саакашвили является агентом многих разведок, а у Порошенко в распоряжении есть на того серьезный компромат непристойного характера.