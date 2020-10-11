Порошенко сразил коронавирус: у экс-президента рассказали о борьбе с COVID-19

В окружении экс-президента раскрыли подробности.
Стали известны подробности о лечении бывшего президента и лидера фракции Европейская солидарность Петра Порошенко от коронавируса.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в окружении экс-президента.
Сообщается, что больной COVID-19 Порошенко уже чувствует себя лучше.
"Ему лучше", - подчеркнул представитель команды бывшего президента.
Других подробностей лечения Порошенко от коронавируса не сообщается.
- 29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом и будет лечиться дома.
- Позже стало известно, что у экс-президента Covid-19 спровоцировал осложнения – возникло заболевание легких.
- Коронавирусом также больна дочь Порошенко Евгения.
- Порошенко и его дочь лечатся в клинике Оберіг.
Автор: Алексей Тычина