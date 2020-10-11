Порошенко сразил коронавирус: у экс-президента рассказали о борьбе с COVID-19

Петр Порошенко заразился коронавирусом / УНИАН

Стали известны подробности о лечении бывшего президента и лидера фракции Европейская солидарность Петра Порошенко от коронавируса.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в окружении экс-президента.

Сообщается, что больной COVID-19 Порошенко уже чувствует себя лучше.

"Ему лучше", - подчеркнул представитель команды бывшего президента.

Других подробностей лечения Порошенко от коронавируса не сообщается.