Порошенко "отличился" у здания суда, опубликовано видео

Петр Порошенко "отличился" у здания Печерского суда / УНИАН

В среду, 8 июля, в Киеве возле Печерского райсуда бывший президент Петр Порошенко "отличился".

Экс-президент сломал камеру оператору одного из СМИ, сообщает Telegram-канал Киев Сейчас.

По его данным, у здания суда Порошенко зацепил камеру, и она упала.

"Перед зданием Печерского суда собрались люди в поддержку экс-президента… Порошенко здоровался с ними, жал руки и в какой-то момент зацепил камеру оператора одного из СМИ…", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСорванные шапки, носохват и матерщина: как Порошенко "отжигал" в 2019 годуНапомним, 8 июля в Киеве Печерский райсуд проводит заседание по избранию меры пресечения для Петра Порошенко.

Экс-президента обвиняют в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность первого замглавы ведомства Сергея Семочко. Экс-президент жаловался, что стал жертвой политических преследований.