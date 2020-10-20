Порошенко возглавил рейтинг топ-коррупционеров – опрос

С коррупцией больше всего респондентов ассоциируют партию Европейская солидарность.
В Украине среди политиков с коррупцией больше всего ассоциируют экс-президента Петра Порошенко - 53% респондентов.
Об этом сообщил Киевский международный институт социологии, ссылаясь на результаты проведенного всеукраинского опроса общественного мнения.
На втором месте в антирейтинге - Юлия Тимошенко с 35%. Виктор Медведчук набрал 29,5%, Юрий Бойко - 24%. Далее идет Владимир Зеленский - у него 10,4%.
68% респондентов не могут назвать ни одного политики из перечня, который, по их мнению, имеет "безупречную репутацию".
Рейтинг политических деятелей с безупречной репутацией возглавляет нынешний президент Украины - его назвали 12.2% опрошенных. За ним, на втором месте Сергей Притула – 9%.
В то же время 70% украинцев не могут назвать хотя бы одну партию, которая, по их мнению, ассоциируется с "безупречной репутацией".
В ходе опроса респондентов просили ответить, какие 5 партий из перечня они больше всего ассоциируют с коррупцией, евроинтеграцией, безупречной репутацией.
С коррупцией больше всего респондентов ассоциируют партии ЕС (49%), Батькивщина (32%) и ОПЗЖ (31%). По 14% назвали Оппозиционный блок и Слугу народа.
С евроинтеграцией больше всего ассоциируется ЕС (53.5%). Далее следуют Слуга народа (21,5%), Батькивщина (20,7%), Голос (10,9%).
Согласно данным опроса, 71% респондентов не смогли назвать хотя бы одну партию, которая, по их мнению, ассоциируется с "безупречной репутацией". Относительно больше респондентов называли Слугу народа (6,2%), Силу и честь (4,8%), ЕС (4,6%), ОПЗЖ (4,5%).
Опрос проведен с 8 до 15 октября 2020 года методом личного интервью с 1009 респондентов, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность не превышает 5%.
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Ранее сообщалось о том, что пять политических сил смогут преодолеть пятипроцентный барьер на местных выборах в Украине.
- Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского) может получить 16,7% голосов тех украинцев, которые уже определились и имеют твердые планы прийти на выборы;
- Оппозиционная платформа - За жизнь – 13,5% голосов;
- Европейская солидарность - 13,2% голосов;
- Батькивщина - 8,6% голосов;
- За майбутнє - 7,4% голосов.