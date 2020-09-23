Порошенко захотел возмещать бойцам ВСУ штрафы за огонь по боевикам

Экс-президент страны после резонансного приказа Минобороны решил показать себя с благородной стороны.
Петр Порошенко (президент Украины в 2014-2019 годах) предложил оплачивать силами своей политической силы Европейская солидарность штрафы, которые на бойцов и офицеров ВСУ может наложить командование за открытый в зоне военного конфликта на Донбассе без приказа ответный огонь по боевикам.
Об этом он заявил в эфире днепровского 34-го канала.
"У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали", - сказал Порошенко.
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Штрафы за огонь по боевикам - что было ранее:
- Журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотокопию приказа №330 за подписью министра обороны Андрея Тарана - о премировании и штрафах для военнослужащих в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.
- Согласно документу, военных будут штрафовать в том числе и за ответный огонь по врагу без прямого приказа командиров.
- Шкала штрафов варьируется в зависимости от количества зафиксированных нарушений и от должности нарушителя (от 25% до 75% премии).
Автор: Дмитрий Видоменко