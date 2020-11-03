Пошли на встречу: Верховная Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФЛП

Введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочили до 2022 года / УНИАН

Введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения отсрочат на один год. Как сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумком, соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован 3 ноября.

"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил спикер парламента.

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По словам Разумкова, 4 ноября будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть.

"Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - заявил Разумков.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве 3 ноября устроили протесты возле Верховной рады. Под здание парламента вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.