Сайт Конституционного суда заработал после хакерской атаки

На сайт была совершена хакерская атака.
Официальный сайт представительства Конституционного суда Украины в Интернете был подвержен хакерской атаке, однако его работа уже восстановлена
О том, что сайт не работает, сообщала представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в тегеграм.
"Официальный сайт Конституционного суда выключен и не работает", - сказала она.
Пресс-секретарь КСУ Марьяна Гайовская заявила, что на сайт была совершена хакерская атака.
"Нам взломали сайт", - сообщила она изданию Українські новини.
По состоянию на 16:04 сайт возобновил свою работу.
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Автор: Андрей Ганжа