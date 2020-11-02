Сайт Конституционного суда заработал после хакерской атаки

Конституционный суд / Униан

Официальный сайт представительства Конституционного суда Украины в Интернете был подвержен хакерской атаке, однако его работа уже восстановлена

О том, что сайт не работает, сообщала представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в тегеграм.

"Официальный сайт Конституционного суда выключен и не работает", - сказала она.

Пресс-секретарь КСУ Марьяна Гайовская заявила, что на сайт была совершена хакерская атака.

"Нам взломали сайт", - сообщила она изданию Українські новини.

По состоянию на 16:04 сайт возобновил свою работу.

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