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После визита в Украину Эрдоган заболел коронавирусом: появилась реакция Зеленского

5 февраля 2022, 17:24
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Владимир Зеленский пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его жене Эмине быстрого и легкого выздоровления.

Владимир Зеленский и Реджет Тайип Эрдоган на встрече в Турции 10 апреля 2021 года
Владимир Зеленский и Реджет Тайип Эрдоган / Офис президента Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 Омикрон.

Как сообщает он в своем Twitter, вместе с женой они сдали тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни и тест показал положительный результат.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что болезнь протекает в легкой форме и он продолжит работать удаленно.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский желает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его жене Эмине быстрого и легкого выздоровления.

"Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!" - отметил он в Twitter.

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Добавим, что после этого Эрдоган перепостил твит Зеленского и написал: "Мой дорогой друг, я хотел бы выразить благодарность от себя и моей жены за это прекрасное послание".

Визит президента Турции в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля побывал в Украине.

После личной встречи Эрдогана и Зеленского началась церемония подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией. В частности, подписано соглашение о ЗСТ.

Эрдоган заявил, что Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран (Украины и России - ред.)

"Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров", - сообщил Эрдоган.

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Владимир Зеленский коронавирус Реджеп Тайип Эрдоган
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