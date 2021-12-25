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"Последние всплески коронавируса": вирусолог заявила, что пандемия уже идет к завершению

25 декабря 2021, 13:43

Судя по тому, что Омикрон не вызывает тяжелого течения и все быстро поправляются, пандемия уже идет к завершению, считает Алла Мироненко.

Мироненко, коронавирус
Мироненко заявила, что пандемия уже идет к завершению / коллаж Reuters, УНИАН

Уже в 2022 году коронавирус может пойти на спад, ведь любая эпидемия не длится вечно, заявила вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко. Она отметила, что чем больше людей перенесли болезнь, привились, тем меньше остается тех, кто еще не сталкивался с возбудителем и мог бы заболеть.

"Повторно заболевших не так много, кроме того, нужно учитывать, что далеко не все случаи заболевания были учтены статистикой, потому как лабораторно заболевание было подтверждено не у всех - у кого-то нет сил и средств добраться до лаборатории, у кого-то не было тяжелого течения и т.д.", - рассказала Мироненко в комментарии Главреду.

По ее словам, омикрон, который уже появился в Украине, не вызывает такого же тяжелого течения, как у Дельты или британского штамма.

"Это означает, что возможно увеличение количества новых случаев за счет тех, кто пока не болел. Тяжесть течения болезни у большинства не будет требовать госпитализации, соответственно, медицинская система вполне может с этим справиться", - сказала вирусолог.

При этом Мироненко подчеркнула, что коронавирус уже никуда не исчезнет.

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"У нас было 5 штаммов коронавируса, которые вызывали респираторную болезнь, которая не была тяжелой и не требовала госпитализаций. Омикрон может стать одним из них", - считает вирусолог.

Она напомнила, что при гриппозных пандемиях, которые произошли в 2009-2010 году и до этого происходили в прошлом столетии, никто не закрывал континенты и принудительно не надевал маски. Обычно такие пандемии шли своим чередом и заканчивались через два года.

"Коронавирус также закончится, но, возможно, не за два года, а учитывая наличие нескольких вакцин, которые защищают от госпитализаций и летальности, есть вероятность, что весна и осень 2022 года будут последними всплесками коронавируса. Но судя по тому, что Омикрон не вызывает тяжелого течения и все быстро поправляются, пандемия уже идет к завершению", - подытожила Мироненко.

Ранее миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что острая фаза пандемии коронавируса может закончиться уже в следующем году. При этом Гейтс признался, что не ожидал появления столь заразного штамма, как Дельта, и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

В то же время глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в ближайшие годы человечество не сможет полностью победить коронавирус. Он отметил, что это связано с постоянными мутациями COVID-19, однако вакцинация способна обеспечить защиту.

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