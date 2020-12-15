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"Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко

15 декабря 2020, 05:30
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Леонид Кравчук обвинил Петра Порошенко в ошибках по Донбассу.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кравчук откровенно высказался о причинах, которые привели к нынешней ситуации на Донбссе.

В интервью Фактам он подчеркнул, что критикующие нынешнюю власть представители Европейской солидарности, во главе с Петром Порошенко, сами допустили много ошибок.

"Я критикую Порошенко и фракцию Европейская солидарность. Вчера вы, извините, создали сложности, а сегодня уже забыли об этом и выступаете нашими учителями", — эмоционально заявил Кравчук.

Он также напомнил события 2014-года, когда при Порошенко начались активные боевые действия на Донбассе.

Читайте такжеУ Кравчука оценили вероятность размещения миротворцев ООН на Донбассе"Часто слышу от них: „Мы сделали то-то и то-то, мы очистили часть территории, а Зеленский ничего не сделал". Я им задаю вопрос: при ком начиналась война? Да, ее однозначно развязала Россия. Но почему вы не смогли остановить войну, почему приняли документы, которые мешают нам сегодня выполнять наши полномочия? Ну наберитесь мужества и ответьте. Однако вместо этого раздаются только обвинения", — резонно заметил Кравчук.

Кроме того, он также призвал политсилу Порошенко "сначала посмотреть на себя в зеркало".

  • Ранее Кравчук выразил сомнение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции) состоится до конца этого года.
  • Глава украинской делегации не поддерживает разграничение переговоров в "минском" и "нормандском" форматах.
  • По словам Кравчука, если рассматривать переговоры в рамках ТКГ отдельно от "нормандского формата", как это сейчас пытается делать Россия, то теряется "решение задач по существу", что возможно лишь на самом высоком уровне - на уровне глав государств.
Петр Порошенко Леонид Кравчук новости Украины
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