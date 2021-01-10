Посол Украины побил горшки с польским коллегой и обвинил ФРГ в двойных стандартах

Послы Украины и Польши поссорились из-за мемориала жертвам нацизма / УНИАН

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о том, что двойные стандарты в подходах к почтению памяти жертв нацистского режима являются ошибочными.

"Выборочный подход Бундестага к чрезвычайно чувствительным вопросам исторической памяти несет в себе большие опасности. Ведь у многих складывается впечатление, что к жертвам Второй мировой войны на практике можно применять двойные стандарты, что одни нации, мол, заслуживают отдельного мемориала, а другие – нет. Этого ни при каких обстоятельствах нельзя допустить", - заявил он в комментарии Укринформу.

Он напомнил, что в 2020 году Бундестаг принял решение о создании отдельного памятника польским жертвам войны.

При этом он выразил "большое разочарование" тем, что депутаты Бундестага отказались поддержать инициативу Киева относительно такого же достойного чествования 8 миллионов украинских жертв нацизма, среди них - более 5 млн мирных жителей, включая 1,5 млн украинских евреев, и установить им в Берлине такой же мемориальный комплекс.

Читайте такжеСербский министр оскандалился заявлением о "бандеровцах – пособниках нацистов"Украинская сторона, по словам Мельника, будет продолжать настаивать на действительно равноправном подходе к памяти жертв нацистской оккупации и призвал Бундестаг пересмотреть свою позицию.

Отметим, что в статье в немецком издании Der Spiegel говорится о том, что тема сооружения мемориала жертвам нацизма усложняет отношения посла Андрея Мельника с его польским коллегой Анджеем Пржилебским. Последний, в "поучительном письме" в адрес посла Украины Мельника, упрекал украинцев в коллаборационизме с нацистами. Мельник в ответ назвал это письмо "бесстыдным" и "лишним доказательством того, что польская сторона явно пытается монополизировать себя как главную жертву Второй мировой войны". Мельник поделился содержанием этого письма с депутатами Бундестага.

Ранее Мельник поддал жесткой критике Бундестаг и его парламентариев за то, что те недостаточно спешат с признанием Голодомора геноцидом украинцев.