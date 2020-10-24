УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Поставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум

24 октября 2020, 09:35

Поставки воды в Крым являются проблемой России, подчеркнул Алексей Данилов.

Северо-Крымский канал
Поставки воды по Северо-Крымскому каналу прекращены / УНИАН

Полный вывод российских оккупационных войск из Крыма является главным условием для возобновления поставок воды на полуостров, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом он сказал в ходе Киевского форума по безопасности, трансляция которого велась на портале YouTube.

"Путин берет свои войска, свои танки, забирает их и идет на свою территорию. Есть граница Украины, мы не приходили в Россию. Эта позиция является очень четкой и понятной для России… Мы не можем давать воду оккупанту, чтобы он увеличивал свой военный потенциал и получил возможность нападать на Украину", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что оккупант несет полную ответственность за захваченные территории.

"Поставки воды в Крым являются проблемой России в настоящее время. Не может украинский народ обеспечивать водой войска Российской Федерации, это просто нонсенс", — добавил Данилов.

Читайте такжеУгроза с севера: Данилов назвал дату ввода войск РФ в Беларусь и раскрыл причину

Напомним, ранее вице-премьер Украины — министр по вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в Крыму потребности населения в воде могут обеспечиваться собственными силами полуострова, а потому Киев не намерен поставлять воду до его деоккупации.

Прекращение водоснабжения Крыма

Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

вода Владимир Путин новости Украины новости Крыма Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «Поставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:17
Врач назвал пять мест, где можно легко заразиться коронавирусом
09:56
Уехать из "красной" зоны карантина: Укрзализныця открывает продажу билетов Видео
09:35
Поставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум Видео
09:34
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
09:29
Президент Польши Дуда заболел коронавирусом Видео
Реклама
08:55
Мощный удар по Украине: в Киеве назвали главную угрозу Газпрома Видео
08:54
Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19 Видео
08:29
Почему курс доллара может взлететь до 39,5 гривен мнение
08:27
Новичок для Навального: стали известны имена создателей яда для покушения Видео
08:15
Несравненные брюки-кюлоты из 30-х с нами в моде на осень-зиму: фото Фото
08:14
Сегодня в Украине день тишины перед местными выборами: что запрещено 24 октября Видео
07:41
Больные Covid-19 стали умирать вдвое быстрее - ученые Видео
07:17
Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе Видео
07:15
Под ударом легкие и сердце: врач предупредила об убийственном эффекте COVID-19 Видео
06:55
Повторный карантин приведет Украину к катастрофе мнение
06:29
Магнитная буря сегодня и завтра: в NASA предупредили о серьезной опасности Видео
06:03
Как не подцепить коронавирус на избирательном участке - советы врача
05:32
Астрологи узнали, что раздражает "кусачий" знак Зодиака Видео
05:06
Алиев заявил об освобождении новых земель в Карабахе: что ответили в Ереване Видео
04:26
"Это нечто!": Ирина Морозюк сексуально раздвинула ноги на пикантном фото
Реклама
03:48
Хорошо ли защищает маска от коронавируса - в Японии дали ответ
02:14
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
02:09
На объездной дороге Львова произошло смертельное ДТП: фото и видео Видео
01:34
По лезвию бритвы: секс с разными партнерами опасен для здоровья
00:55
"Коварные": девушка Руслана Квинты засветила грудь Фото
00:19
Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
00:19
Ученые заметили неожиданное последствие Covid-19
23 октября, пятница
23:54
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
23:40
Во Франции наказали студентку за оправдание обезглавливания учителя
23:32
Инфекционист указал на интересную особенность коронавируса Видео
23:07
Аваков оправдал досадную "сдачу Крыма" России
23:04
Японские ученые объяснили, почему после COVID-19 выпадают волосы Видео
23:00
Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси Видео
22:57
Covid-19 в Украине поставил новый антирекорд: 7 517 новых диагнозов за сутки
22:34
В СНБО озвучили требование к оппозиции Беларуси по Крыму Видео
22:27
Испугай комика: в Мариуполе Зеленского шокировал громкий звук Видео
22:02
Жуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности Видео
21:51
Австрийка получила 12 лет за призывы к Путину: журналист сравнила с Украиной
21:50
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 2 - кто ушел 23 октября
21:31
Местные выборы: где смогут проголосовать инвалиды
Реклама
21:24
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
21:05
"Круче, чем Apple": компания Huawei представила новый смартфон
21:03
В Чернобыле роботособака Boston Dynamics изучает радиоактивность Фото
20:36
Как варить яйца: правила для идеального приготовления Видео
20:33
В столичных вузах продлили дистанционное обучение Видео
20:15
Группа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке Видео
20:13
EL Кравчук кардинально сменил профессию Видео
20:05
Сын неделю не знал о смерти родителей: подробности гибели медиков под Киевом от Covid-19 Видео
19:57
В ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса Видео
19:42
Политолог раскрыл, почему Путин не слепит из России великую державу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять