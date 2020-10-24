Поставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу прекращены / УНИАН

Полный вывод российских оккупационных войск из Крыма является главным условием для возобновления поставок воды на полуостров, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом он сказал в ходе Киевского форума по безопасности, трансляция которого велась на портале YouTube.

"Путин берет свои войска, свои танки, забирает их и идет на свою территорию. Есть граница Украины, мы не приходили в Россию. Эта позиция является очень четкой и понятной для России… Мы не можем давать воду оккупанту, чтобы он увеличивал свой военный потенциал и получил возможность нападать на Украину", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что оккупант несет полную ответственность за захваченные территории.

"Поставки воды в Крым являются проблемой России в настоящее время. Не может украинский народ обеспечивать водой войска Российской Федерации, это просто нонсенс", — добавил Данилов.

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Напомним, ранее вице-премьер Украины — министр по вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в Крыму потребности населения в воде могут обеспечиваться собственными силами полуострова, а потому Киев не намерен поставлять воду до его деоккупации.