Поставки воды в аннексированный Крым: Киев выдвинул Путину ультиматум

Поставки воды в Крым являются проблемой России, подчеркнул Алексей Данилов.
Полный вывод российских оккупационных войск из Крыма является главным условием для возобновления поставок воды на полуостров, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Об этом он сказал в ходе Киевского форума по безопасности, трансляция которого велась на портале YouTube.
"Путин берет свои войска, свои танки, забирает их и идет на свою территорию. Есть граница Украины, мы не приходили в Россию. Эта позиция является очень четкой и понятной для России… Мы не можем давать воду оккупанту, чтобы он увеличивал свой военный потенциал и получил возможность нападать на Украину", — подчеркнул он.
Секретарь СНБО отметил, что оккупант несет полную ответственность за захваченные территории.
"Поставки воды в Крым являются проблемой России в настоящее время. Не может украинский народ обеспечивать водой войска Российской Федерации, это просто нонсенс", — добавил Данилов.
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Напомним, ранее вице-премьер Украины — министр по вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в Крыму потребности населения в воде могут обеспечиваться собственными силами полуострова, а потому Киев не намерен поставлять воду до его деоккупации.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.