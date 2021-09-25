Потеря обоняния и вкуса – редкость: врач назвала симптомы нового штамма коронавируса Дельта

У пациентов с Дельтой фиксируются тошнота, диарея, рвота и боли в животе - врач / Daniel Foster / flickr.com/

Новая вариация коронавируса Дельта только в редких случаях может вызывать потерю обоняния и вкуса у человека. Среди основных симптомов насморк, боль в горле, головная боль и повышение температуры. Гораздо чаще стали встречаться расстройства ЖКТ – тошнота, диарея, рвота, боли в животе. Об этом заявила руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы Феофания Светлана Гук.

Как сообщает Укринформ, врач рассказала о том, что ключевыми симптомами Дельта являются насморк, головная боль, боль в горле и повышение температуры. Кроме того, все чаще у пациентов наблюдаются и другие симптомы – тошнота, диарея, рвота, боли в животе.

"Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем - снова поднимается. И очень часто стали встречаться желудочно-кишечные расстройства - боли в животе, тошнота, диарея, рвота. А вот нарушение обоняния, кашель, что было так характерно для предыдущих штаммов, случаются существенно реже", - объяснила Гук.

Кроме того, по ее словам, зачастую симптомы Дельта распознать непросто, и здесь все зависит от степени тяжести заболевания. Нагрузка на организм при новой модификации вируса выше, однако есть и те люди, которые переносят заболевание легко. Есть и пациенты, у которых из симптомов в основном диарея и рвота.Читайте такжеТемпература и проблемы с желудком: украинец, который заразился Дельтой, рассказал, как начиналась болезнь

"Клинически доказано, что первичная вирусная нагрузка при Дельте значительно выше предыдущих штаммов. Хотя, по-прежнему есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкая боль в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых только диарея и рвота, а горло вообще не болит", - уточнила Гук, добавив, что определенного алгоритма симптомов нет, у каждого пациента разная картина заболеваемости.

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Коронавирус Дельта

Главврач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко ранее заявил, что при обнаружении симптомов штамма Дельта следует оставаться дома, по возможности уйти на самоизоляцию и вызвать врача. Также нужно сделать быстрый тест на коронавирус. Доктор определит, отправлять ли пациента в больницу, или человек может остаться дома. При этом врач призвал не заниматься самолечением.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что от разных вариаций коронавируса, среди которых и Дельта, может помочь защититься вакцинация. После того, как человек сделал прививку, в его организме вырабатывается огромное количество антител, которые могут быть направлены на блокировку вируса.