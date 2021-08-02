"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке

По словам туристов, на глубине и вовсе происходит "кисель" из медуз.
На популярном украинском курорте Кирилловка туристы снова пожаловались на нашествие медуз. Живность вернулась на известный курорт из-за жары, которая пришла в регион.
По словам отдыхающих, сейчас в море невозможно зайти, так как побережье атаковали медузы.
Как стало известно, щупальца ядовитых медуз плавают в воде и по этой причине у туристов печет тело. Кроме того, на курорте отдыхающие заметили морских блох.
"В Кирилловку вернулись медузы. Их очень много, нам даже не удалось покупаться. Вода очень щиплет тело. В море плавают кусочки медуз ядовитые. Также я заметила морских блох", – рассказала одна из туристок.
Как сообщила отдыхающая, на глубине и вовсе происходит "кисель" из медуз. По ее слова, из-за опасной живности "не видно моря".
Стоит отметить, что еще на выходных популярная Кирилловка радовала туристов чистыми пляжами и теплым морем без медуз. Отдыхающие с удовольствием купались и загорали.
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Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.
А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.
На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.