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"Ударит по карманам киевлян": Кличко рассказал о повышении стоимости проезда

Мэр Киева заверил, что в августе стоимость проезда в общественном транспорте останется прежней.

15 июля 2020, 20:22
Кличко
Кличко рассказал о стоимости проезда в Киеве / УНИАН

Мэр столицы Виталий Кличко поведал, стоит ли киевлянам готовиться к подорожанию стоимости проезда в общественном транспорте с 1 августа из-за повышения тарифов на передачу электроэнергии на 54%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА 15 июля.

Градоначальник заверил, что проезд с 1 августа дорожать не будет.

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"Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", – отметил Кличко.

Мэр столицы также призывает граждан пользоваться на станциях скоростного трамвая, городской электрички и фуникулера электронным билетом и не платить наличными. По статистике, 50% всех пассажиров уже платят за проезд безконтактно, что в условиях карантина стало особенно популярно.

Напомним, в Украине предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за киловатт-час. Согласно новациям Министерства энергетики и защиты окружающей среды, для рядовых потребителей это означает, что на первые 100 кВт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн.

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