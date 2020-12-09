Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего

Новости Киева - Появилась карта с местами краж и ограблений / news.sevas.com

Появилась карта Киева, на которой подробно описаны места краж и грабежей – с фото вероятных воров и описаниями.

В качестве названия карты используется хэш-тег #всеодноїхнесадять. В соцсетях так обозначают кражи и мошенничества, которые проворачивают представители ромской национальности (чтобы увидеть карту, доскролльте новость до конца).

Судя по карте, чаще всего грабят у метро Вокзальная, также в парке Шевченко и в районе Бессарабского рынка.

При этом в комментариях под постом на Facebook портала Киев оперативный пользователи уточняют, что на карте нет описания краж от жителей района Академгородок и метро Житомирская – хотя сигналы оттуда поступают постоянно.

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