Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего

Пользователи уточняют, что на карте нет описания краж от жителей района Академгородок и метро Житомирская.
Появилась карта Киева, на которой подробно описаны места краж и грабежей – с фото вероятных воров и описаниями.
В качестве названия карты используется хэш-тег #всеодноїхнесадять. В соцсетях так обозначают кражи и мошенничества, которые проворачивают представители ромской национальности (чтобы увидеть карту, доскролльте новость до конца).
Судя по карте, чаще всего грабят у метро Вокзальная, также в парке Шевченко и в районе Бессарабского рынка.
При этом в комментариях под постом на Facebook портала Киев оперативный пользователи уточняют, что на карте нет описания краж от жителей района Академгородок и метро Житомирская – хотя сигналы оттуда поступают постоянно.
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Автор: Диана Беловодская