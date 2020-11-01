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Появились новые подробности об убийстве в харьковском ресторане

1 ноября 2020, 14:04

Депутат открестился от убитого охранника, и заявил, что тот никогда у него не работал.

Полиция
Появились подробности об убийстве в Харькове / УНИАН

В ночь на 1 ноября в ресторане Харькова охранник нардепа открыл огонь из пистолета. Гости заведения, чтобы его обуздать, начали разбивать бутылки об стрелка, в результате чего тот скончался на месте.

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria, что по адресу Ярослава Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 5:49.

Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, зарегистрированный за ним, и начал стрелять. "Посетители начали его укрощать, разбивая бутылки об него", — сообщили правоохранители.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

За предварительной информацией, погибший стрелок — Смирнов Руслан Вадимович. Он был охранником народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева.

При этом нардеп Дмитрий Шенцев заверил, что с убитым он никогда не был знаком. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

"Только ленивый сегодня не написал об ужасном инциденте в харьковском ресторане, в результате которого был убит молодой мужчина. Уважаемые журналисты и любители сенсаций, ваше стремление хайпануть и привлечь политику туда, где ей не место, сегодня перешло все границы. Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка", - подчеркнул Шенцев.

В то же время Telegram-канал ТРУХА-Харьков со ссылкой на источник пишет, что мужчину убили ножом – попали в артерию. Человек, который нанёс удары, сейчас в 4 неотложке с ранами от резиновых пуль.

"Так что, никакого самосуда толпы не было. Тот, который убил ножом, сам с Залютино. В полном отказе от сотрудничества. Идут разбирательства", - сказано в сообщении.

Чуть позже правоохранители сообщили, что расследуют убийство мужчины в ресторане на улице Ярослава Мудрого. Рядом с умершим находилось оружие.

"На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", - рассказали в полиции.

Убийство в Харькове – о чем сообщалось ранее:

  • В Харькове убили охранника народного депутата. В ночь на 1 ноября произошла стрельба в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21.
  • Стрелком оказался охранник одного из народных депутатов Руслан Смирнов, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, но позже это сообщение удалил.

убийство новости Харькова
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