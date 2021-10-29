Появились подробности о смерти молодой киевской учительницы, которую после родов убил коронавирус

Ирина Шамота не увидела новорожденного сына / ТСН

В Киеве от осложнений коронавируса скончалась 34-летняя учительница английского языка Ирина Шамота. Она умерла спустя 11 дней после рождения второго ребенка, которого даже не успела увидеть.

По информации телеведущей ТСН Марички Падалко, Ирина работала в киевской средней школе №155.

Кроме того, издание Новости.Live пишет, что коронавирус и педагога диагностировали за несколько недель до родов. Однако женщина по неизвестным причинам отказалась от госпитализации.

Ирина хотела скрыть болезнь и о COVID-19 знали только самые близкие ее люди.

После родов она оказалась в реанимации под аппаратом ИВЛ. И все это время рядом был ее муж.

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"Прибыла в 4-й родильный и позвонила, что она неподалеку от меня. Ей сказали ложиться в больницу, но она отказалась. Почему так – не знаю и не понимаю. Должны были еще поговорить по этому поводу, но так и не сложилось. Позже написала, что ей очень плохо, она дома. А уже 18 октября написала в инстаграмм, что 17 октября родила мальчика. Все... После того на мои сообщения не отвечала", - рассказала коллега и подруга Ирины.

Теперь без матери остались двое детей: дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын. Девочка сейчас с отцом, а новорожденный малыш - с тетей и бабушкой.

Близкие Ирины не уверены в том, что она принимала назначенное лекарство от коронавируса, так как боялась навредить сыну.

Читайте такжеМинздрав рекомендует: в Украине стартовала вакцинация детей против коронавируса"В школе она работала с 2009 года. Ученики и родители ее любили и уважали. Она очень серьезно и ответственно относилась к работе, переживала за каждого ученика. Характер боевой и за своих "порвет". Как волчица оберегала учеников, помогала. Заботилась как о своих родных. С любым делом могла справиться. Сложности — это не о ней, не о ее характере", - добавили коллеги Ирины.

Ученики тоже вспоминают ее только добрым словом и говорят, что ее уроки были незабываемыми. Ирина преподносила обучение как игру. Теперь на помощь ее семье неравнодушные украинцы собирают деньги.

Напомним, ранее на Львовщине от коронавируса в один день скончалась пара пожилых людей. Муж и жена были вместе еще со школы, а затем провели месяц в одной реанимационной палате. Мужчина смог прожить без женщины только 12 часов.

Также ранее львовский врач Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.