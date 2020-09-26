Появилось видео последних секунд полета и момент крушения Ан-26 в Харьковской области

Место катастрофы Ан-26 / УНИАН

Обнародованы кадры последних секунд полета и момент крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Видео размещено на странице замглавы МВД Антона Геращенко в Facebook.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта Ан-26 Вооруженных сил Украины", - отметил он.

По словам Геращенко, это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир экипажа сообщил об отказе левого двигателя самолета и приготовился к посадке на правом.

Замглавы МВД также опубликовал фото курсантов, погибших в авиакатастрофе.

/ Фейсбук А.Геращенко

"Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины", - добавил он.