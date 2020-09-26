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Появилось видео последних секунд полета и момент крушения Ан-26 в Харьковской области

26 сентября 2020, 13:45

Видеокамера на одной из высоток засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта Ан-26.

Авиакатастрофа под Харьковом
Место катастрофы Ан-26 / УНИАН

Обнародованы кадры последних секунд полета и момент крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Видео размещено на странице замглавы МВД Антона Геращенко в Facebook.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта Ан-26 Вооруженных сил Украины", - отметил он.

По словам Геращенко, это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир экипажа сообщил об отказе левого двигателя самолета и приготовился к посадке на правом.

Замглавы МВД также опубликовал фото курсантов, погибших в авиакатастрофе.

ан-26
/ Фейсбук А.Геращенко

"Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины", - добавил он.

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела всех погибших. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
  • Президент Владимир Зеленский объявил сегодня в Украине день траура для почтения памяти погибших летчиков и курсантов.
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