Появилось видео последних секунд полета и момент крушения Ан-26 в Харьковской области

Видеокамера на одной из высоток засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта Ан-26.
Обнародованы кадры последних секунд полета и момент крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области.
Видео размещено на странице замглавы МВД Антона Геращенко в Facebook.
"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве, засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта Ан-26 Вооруженных сил Украины", - отметил он.
По словам Геращенко, это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир экипажа сообщил об отказе левого двигателя самолета и приготовился к посадке на правом.
Замглавы МВД также опубликовал фото курсантов, погибших в авиакатастрофе.
"Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины", - добавил он.
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела всех погибших. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
- Президент Владимир Зеленский объявил сегодня в Украине день траура для почтения памяти погибших летчиков и курсантов.
Автор: Алексей Тычина