На Донбассе из-за обстрелов наемников Путина вспыхнул пожар, горят дома

На Донбассе вспыхнул пожар - фото novynarnia.com

Сегодня в Донецкой области вспыхнул масштабный пожар из-за обстрела со сторон боевиков. Возгорание произошло в поселке Зайцево.

Об этом сообщает Новинарня со ссылкой на военных.

Как рассказали украинские военнослужащие, которые находятся в поселке, после двух обстрелов боевиков вспыхнуло поле, а затем огонь перекинулся на дома.

Из-за сухой и жаркой погоды огонь быстро распространяется травяной подстилкой. Предварительно, горят около 15 дворов мирных жителей Зайцево.

К тушению пожара привлечены военнослужащие двух частей Вооруженных сил Украины, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как писал Главред, в субботу, 25 июля, под оккупированным Донецком возник масштабный пожар – в небо поднялся огромный черный столб дыма. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Также отметим, 24 июля в Киеве возле станции метро Почайна горел рынок Петровка. Густой сизый дым был виден издалека.