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Под Чернобылем вновь вспыхнули четыре мощных очага пожара

26 апреля 2020, 19:50

Эксперты замеряют радиационный фон - он не превышает норму.

Чернобыль, пожар
Чернобыль вновь охвачен огнем / Reuters

Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения вновь борется с огнем - за последние сутки вспыхнули пожары на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, все силы брошены на тушение двух источников огня в селах Кривая Гора и Рудьки.

"Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от НСЧС 1 тыс. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов - 114 т воды. С начала работ осуществлено 2230 сбросов - 5 тыс. 130 т воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горят пни, остатки древесины и торфянники на участках, которые ранее уже подвергались воздействию пожара.

Специалисты оперативно замеряют радиационный фон, в том числе в столице. Отмечется, что радиация в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, как в Киеве, так и в Чернобыле.

Пожар в Чернобыле

Напомним, в Поясковском лесничестве Житомирской области 23 апреля вспыхнул пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.

Отметим, шокирующие последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения запечатлели на видео с помощью съемки с дрона, где на сотни километров раскинулась выжженная дотла земля.

Как ранее сообщалось, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым был виден из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.

Также в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

новости Украины пожар в Чернобыле
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