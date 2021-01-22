Пожар в доме престарелых: четырем подозреваем объявили о подозрении

Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат.
Четверым задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек объявлено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины).
"Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора в пятницу, 22 января.
По данным досудебного следствия, арендатор дома и его жена являются основателями общественной организации, цель которой – "содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов". Месяц пребывания в учреждении в среднем стоил 15 тысяч гривен.
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Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
Пожар в Харькове:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль рас