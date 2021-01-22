Пожар в доме престарелых: четырем подозреваем объявили о подозрении

Четверым задержанным объявили о подозрении / kh.dsns.gov.ua

Четверым задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек объявлено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины).

"Среди подозреваемых – владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора в пятницу, 22 января.

По данным досудебного следствия, арендатор дома и его жена являются основателями общественной организации, цель которой – "содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов". Месяц пребывания в учреждении в среднем стоил 15 тысяч гривен.

Читайте такжеПятнадцать жертв пожара в Харькове: в МВД объяснили, почему не спасли людей

Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Пожар в Харькове: