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Смертельные пожары на Луганщине: в полиции назвали основные версии

Копы открыли дело по факту масштабных пожаров в Луганской области.

8 июля 2020, 15:31
Копы рассматривают три главные версии причины смертельных пожаров на Луганщине – Пожар в Северодонецке
В полиции рассматривают три главные версии причины смертельных пожаров на Луганщине / УНИАН

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители рассматривают три основные версии причины масштабных смертельных пожаров в Луганской области.

По факту пожаров начато производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия, рассказал Клименко на заседании оперативного штаба на Луганщине, говорится на сайте Нацполиции.

Руководитель Нацполиции добавил, что копы рассматривают такие версии: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем и поджог.

"...окончательная причина (пожаров – Ред.) будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз", – отметил Клименко.

Читайте такжеМасштабные пожары на Луганщине: названа возможная причинаНапомним, 7 июля в ГСЧС сообщили, что в Новоайдарском районе Луганской области загорелись почти 100 гектаров леса. В ведомстве добавили, что погибли пять человек, сгорели более 100 домов. Позже огонь добрался до Северодонецка.

Игорь Клименко Новости Луганской области лесные пожары пожар
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