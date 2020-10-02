Пожары на Луганщине: огонь накрыл уже 13 тысяч гектаров

Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями / dsns.gov.ua

Площадь пожаров в Луганской области увеличилась до 13 тысяч гектаров. К ликвидации огня привлечены более 2,5 тысяч человек и 264 единицы техники.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь пытаются потушить самолеты АН-32П и вертолеты Ми-8. Уже осуществлено 60 сбросов (246 т воды).

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями - ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период. Отмечается, что огонь быстро распространяется на значительные площади.

По данным ГосЧС, в результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17 человек. Эвакуированы 150 человек.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Луганскую область, чтобы оценить масштаб пожаров. Вместе с другими должностными лицами он скоординирует процесс преодоления последствий пожаров.

"Вылетаем в Луганскую область. Вместе с главой ГосЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и главой Гослесагентства Василием Кузьовичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", - написал глава Кабминав своем Telegram-канале.

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