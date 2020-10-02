Пожары на Луганщине: огонь накрыл уже 13 тысяч гектаров

Премьер-министр Денис Шмыгаль вылетел в Луганскую область, чтобы оценить масштаб пожаров.
Площадь пожаров в Луганской области увеличилась до 13 тысяч гектаров. К ликвидации огня привлечены более 2,5 тысяч человек и 264 единицы техники.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Огонь пытаются потушить самолеты АН-32П и вертолеты Ми-8. Уже осуществлено 60 сбросов (246 т воды).
Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями - ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период. Отмечается, что огонь быстро распространяется на значительные площади.
По данным ГосЧС, в результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17 человек. Эвакуированы 150 человек.
Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Луганскую область, чтобы оценить масштаб пожаров. Вместе с другими должностными лицами он скоординирует процесс преодоления последствий пожаров.
"Вылетаем в Луганскую область. Вместе с главой ГосЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и главой Гослесагентства Василием Кузьовичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", - написал глава Кабминав своем Telegram-канале.
Пожары на Луганщине - что было ранее:
- Пожары в Луганской области начались 30 сентября.
- 1 октября в пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами", что спровоцировало новые очаги возгорания.
- Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников. По его словам, намеренно поджигалась трава.
- По фактам масштабных пожаров открыты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.
- В Офисе президента требуют установить причины такого масштабного распространения огня в Луганской области и оказать помощь пострадавшим.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.