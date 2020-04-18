Мощные пожары под Киевом: эксперт рассказал, как защититься от грязного воздуха

Киев накрыл смог от пожаров / Фото РБК-Украина

Вдыхание загрязненного в результате пожаров воздуха может привести к развитию онкологических заболеваний, ведь продукты горения, которые мы вдыхаем, обладают канцерогенными свойствами, заявил врач-пульмонолог, глава Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец.

По его словам, после того, как в Киевской области начались масштабные пожары, к нему обращаются пациенты с жалобами на дискомфорт, головокружение, тошноту, бронхиальную астму, хронические обструктивные заболевания легких, хронический бронхит.

Эксперт предупредил о серьезной опасности воздуха в Киеве и призвал оставаться дома. При этом он дал простые рекомендации, как уберечься в условиях загрязненности воздуха.

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На улице следует находиться в маске, а еще лучше — в респираторе. Простая медицинская маска не защищает от вдыхания продуктов горения;

В квартире должны быть плотно закрыты окна и форточки. Воздух в помещении намного чище, нежели на улице. Кислорода хватит, даже если долго не проветривать комнату;

Следует увлажнить воздух в квартире. Если есть возможность, с помощью специального увлажнителя. Он соберет мелкодисперсные частицы гари, и они осядут, а не будут висеть в воздухе. На батарею можно повесить банное влажное полотенце или простыню;

Мокрым полотенцем можно прикрыть и щель в окне или двери, если они приоткрыты в режиме зимнего проветривания. Конечно, это допускается как исключение: например, квартира маленькая, а в ней проживают несколько человек;

Кондиционер следует включить в режиме закрытого контура;

На ближайшее время следует отказаться от выполнения дыхательных упражнений: они полезны лишь на свежем воздухе. Дыхание животом (диафрагмальное), позволяющее вентилировать нижние участки легких, отложите, пока ситуация не улучшится.

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Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре рассказали о том, что в Киеве в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ожидать в ближайшие дни улучшения ситуации не стоит.