Жуткий пожар в Чернобыльской зоне продолжается: срочно прибыло подкрепление

На тушение пожаров под Чернобылем прибыло подкрепление / Reuters

Жуткий пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не утихает, на помощь прибыли спасатели з других областей Украины.

По состоянию на воскресенье 19 апреля продолжается тушение четырех очагов пожара в Чернобыльской зоне, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци" для ликвидации пожара в Житомирской области, сообщил дректор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

По его словам, дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику.

"В настоящее время работает пожарная авиация, это три самолета. Кроме того, привлечен пожарный поезд "Укрзализныци". Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины. Дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику", - заявил Демчук в воскресенье, 19 апреля, в ходе брифинга.

Читайте такжеНа волоске от ядерного взрыва: эксперт назвал опасность чернобыльского пожараНапомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о ситуации с лесными пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

"Открытое пламя сейчас осталось в 4 местах. Там работает более 100 единиц техники, работники ГСЧС и лесники. Кроме того, для тушения пожаров привлекли авиацию и противопожарный поезд. Также продолжается ликвидация пожара в Зоне отчуждения. Там также работает достаточно техники и людей. Угрозы объекту Укрытие и хранилищу радиационных отходов нет", - написал Ермак в своем Facebook.