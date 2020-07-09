Смертельные пожары на Луганщине: опубликовано видео поджогов

Пожары в Луганской области / tkachev@timer.od.ua

Причиной масштабных пожаров в Луганской области могли стать поджоги.

Соответствующее видео с предполагаемыми моментами поджогов опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что после того, как на полях начинаются пожары, с места происшествия уезжает один и тот же автомобиль.

Обратим внимание, что съемка велась, вероятно, при помощи беспилотного летательного аппарата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция рассматривает три основные версии возникновения масштабного лесного пожара в Луганской области: сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и поджог.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство выделит пострадавшим в результате пожаров 50 млн грн.

Жертвами лесных пожаров на востоке страны стали по меньшей мере 5 человек.