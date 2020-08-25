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Позиция "мямли" для Украины по Беларуси правильная – эксперт

25 августа 2020, 17:45

Киеву необходимо сделать более прагматичной политику по отношению к Минску, полагает эксперт.

Октисюк поделился, что Украина заняла правильную позицию относительно ситуации в Беларуси – Украина Беларусь новости
Украина заняла правильную позицию относительно ситуации в Беларуси, поделился Анатолий Октисюк / УНИАН

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк считает, что для Украины "позиция мямли" в ситуации с Беларусью – правильная.

Украине наконец-то нужно сделать более прагматичной свою политику по отношению к Беларуси, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник добавил, что для Киева решение президента Беларуси Александра Лукашенко передать России членов частной военной компании Вагнера России имело эффект "холодного душа".

"...у нас сохранялся миф о том, что Лукашенко прогнозируемый: он хоть и пророссийский, но не предаст и не будет угрожать Украине. Однако теперь не может быть никаких сомнений в том, что Лукашенко действует так, как выгодно ему. При таких обстоятельствах, ни о каких партнерских отношениях Минска и Киева речь идти не может", – отметил эксперт.

По мнению Октисюка, украинское государство долго пыталось сохранять нейтральную позицию относительно последних событий в Беларуси, потому что, во-первых, Минск является переговорной площадкой по Донбассу, а у властей нашей страны, очевидно, есть понимание возможного продолжения "правления" Лукашенко.

Читайте такжеЧтобы снести режимы Лукашенко и Путина, придется утопить их в крови"Во-вторых, есть и торговля, хотя она и не в нашу пользу (отрицательное сальдо торгового баланса составляет 2-3 миллиарда долларов). В-третьих, происходит сотрудничество в топливно-энергетическом секторе: белорусы поставляют нам бензин, а также некоторые критические элементы в военной области, например, авиационное топлив", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что также есть совместные украинско-белорусские проекты по производству военной техники.

Напомним, в Беларуси 9 августа после президентских выборов начались массовые акции протеста, силовики жестко расправлялись с протестующими, есть жертвы и много пострадавших. Евросоюз не признал выборы в стране, а США назвали их нечестными.

Александр Лукашенко заявил, что Украина, Польша, Латвия и Литва "приказывают" Беларуси провести перевыборы. Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев не вмешивается в дела Беларуси, осудил кровопролитие в стране и призвал стороны к диалогу.

Анатолий Октисюк протесты в Беларуси Александр Лукашенко
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