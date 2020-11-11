Правительство одобрило расширение прав полиции по использованию электрошокера / blog.cdma-evdo.com

В среду, 11 ноября, правительство Украины согласовало законопроект о расширении прав для полиции на использование электрошокера. В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства.

Это решение было утверждено на заседании Кабмина. Согласно новому законопроекту, полиции разрешается использовать электрошокер при:

задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение, и осуществляет физическое сопротивление полицейскому;

задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление, и пытается сбежать;

задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;

задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в частности полицейского.

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