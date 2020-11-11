Правительство одобрило расширение прав полиции по использованию электрошокера

В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства.
В среду, 11 ноября, правительство Украины согласовало законопроект о расширении прав для полиции на использование электрошокера. В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства.
Это решение было утверждено на заседании Кабмина. Согласно новому законопроекту, полиции разрешается использовать электрошокер при:
- задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение, и осуществляет физическое сопротивление полицейскому;
- задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление, и пытается сбежать;
- задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;
- задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в частности полицейского.
Легализация оружия в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Группа народных депутатов от Слуги народа зарегистрировала в парламенте законопроект "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевым припасам к нему" (№4335).
- Согласно документу, в Украине к свободному обороту будет разрешено гражданское огнестрельное оружие, находящееся в собственности физических и юридических лиц (за исключением оружия, находящегося в специальном обороте у сотрудников правоохранительных органов и ВСУ) из пяти категорий.
Автор: Адриана Бубновская