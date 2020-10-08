"Правый сектор и Азов в Азербайджане": эксперты объяснили позицию Баку по Карабаху

Армения ищет способы, чтобы спровоцировать Азербайджан, считает Олег Жданов.
Информация об участии в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе украинских ветеранов АТО, бойцов Азова и Правого сектора не соответствует действительности. К распространению неправдивых сведений наверняка причастна Россия.
Об этом заявили политолог Владимир Горбач и военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24.
По словам Жданова, подобные сведения – это провокация. Азербайджан называет войну в Нагорном Карабахе отечественной и не намерен использовать боевиков в ходе военной операции.
"(Азербайджан, - ред.) не будет использовать наемников и не будет вести огонь по территории Армении в границах 1991 года, несмотря на то, что Армения постоянно ведет огонь почти на всю глубину Азербайджана, провоцируя его на ответный огонь", - отметил эксперт.
Также он добавил, что в ходе данных событий Алиев обращает серьезное внимание на международное право и не поддается на провокации Армении, которая пытается изменить ситуацию.
Как полагает политолог Владимир Горбач, информация о якобы присутствии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе украинских наемников продиктована Москвой. Цель такого маневра – поссорить армян и азербайджанцев, которые живут на территории Украины.
"У нас живут представители обеих национальностей, и это может спровоцировать стычки между ними. Такую ситуацию сразу надо опровергать", - подчеркнул политический аналитик.
Добавим, 7 октября появилась информация о том, что Баку стал привлекать к военным действиям в Нагорном Карабахе украинских бойцов из Азова, Правого сектора и ветеранов антитеррористической операции на Донбассе.Читайте такжеАзербайджан обратился к Украине из-за войны в Нагорном Карабахе
Позиция Украины по конфликту в Нагорном Карабахе
- После возобновления военных действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе в МИД Украины призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
- В Армении призвали Украину придерживаться нейтральной позиции в армяно-азербайджанском конфликте. Баку поблагодарил Киев за поддержку территориальной целостности Азербайджана.
- Народный депутат от Слуги народа Людмила Марченко сделала заявление о том, что Украине поддерживает Азербайджан и готова при определенных условиях оказать Баку военную поддержку.
- В МИД Украины в ответ на слова Марченко заверили, что вопрос военной помощи – исключительная компетенция правительства и президента Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинских парламентариев воздержаться от опрометчивых заявлений.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев достаточно серьезно сотрудничает с Баку на политическом и экономическом уровне. Украина призывает к мирному разрешению конфликта в Нагорном Карабахе и уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.