Супрун откровенно высказалась о 9 мая и "победобесии"

По словам экс-чиновницы, День победы начали праздновать только через 20 лет после завершения войны.
Бывшая и.о. министра образования Ульяна Супрун, которая ранее заняла первое место по антипатии среди глав Минздрава, на этот раз поведала украинцам о том, от куда взялся праздник День победы, а также вспомнила о войне на Донбассе.
"В Советском Союзе его (День победы) начали праздновать только через 20 лет после завершения войны. До этого времени никаких парадов победы фактически не существовало", — отметила Супрун в Facebook.
"Праздник" впервые стал таковым в 1965 году. Супрун отмечает, что СССР было выгодно создать "миф победы", поскольку советская оккупационная власть осознала, что по уровню жизни их страна никогда не догонит другие, более развитые страны, а гражданам нужно было "чувствовать себя победителями хоть в чем-то".
"Этот искусственный конструкт Россия подкармливает и сегодня. Кремль продолжает выводить людей на марши с портретами "дедов", о которых никто ничего не знает, в компании вечно молодых ветеранов, которые "воевали" еще будучи детьми или даже не родившись. Кремль продолжает распространять искусственные исторические нарративы о событиях войны, перевирая правду. Кремль продолжает цинично врать и бросаться угрозами всему миру, что Россия способна это повторить", — написала Супрун.
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Она также отметила, что "великая победа" не стала освобождением для украинцев. После этого еще десятилетиями продолжался тоталитарный режим: массовые репрессии, депортация украинцев и крымских татар, бесчеловечные лагеря ГУЛАГа, расстрелы, грубое подавление освободительного движения, заключения диссидентов.
"Но война за выживание для украинцев, на самом деле, продолжается и сегодня. Как и тогда, важно понимать, что оккупацию очень легко назвать "миром", а рабство украсить мифом о "победителях". Россияне и, толерованный ими режим Путина, продолжают убивать украинцев, оккупировать наши территории и пытаться сделать из Украины марионетку", — напомнила Супрун.
Советы Супрун
Напомним, ранее экс-и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявляла о том, что перечень лекарств из протокола лечения китайского коронавируса, недавно утвержденного Минздравом Украины, не имеет научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике. До этого она решила попросить у миллиардера Илона Маска помощи для украинских больниц в борьбе с пандемией коронавируса и получила на орехи в Сети