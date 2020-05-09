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Супрун откровенно высказалась о 9 мая и "победобесии"

9 мая 2020, 20:37

По словам экс-чиновницы, День победы начали праздновать только через 20 лет после завершения войны.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун откровенно высказалась о 9 мая / Znaj

Бывшая и.о. министра образования Ульяна Супрун, которая ранее заняла первое место по антипатии среди глав Минздрава, на этот раз поведала украинцам о том, от куда взялся праздник День победы, а также вспомнила о войне на Донбассе.

"В Советском Союзе его (День победы) начали праздновать только через 20 лет после завершения войны. До этого времени никаких парадов победы фактически не существовало", — отметила Супрун в Facebook.

"Праздник" впервые стал таковым в 1965 году. Супрун отмечает, что СССР было выгодно создать "миф победы", поскольку советская оккупационная власть осознала, что по уровню жизни их страна никогда не догонит другие, более развитые страны, а гражданам нужно было "чувствовать себя победителями хоть в чем-то".

"Этот искусственный конструкт Россия подкармливает и сегодня. Кремль продолжает выводить людей на марши с портретами "дедов", о которых никто ничего не знает, в компании вечно молодых ветеранов, которые "воевали" еще будучи детьми или даже не родившись. Кремль продолжает распространять искусственные исторические нарративы о событиях войны, перевирая правду. Кремль продолжает цинично врать и бросаться угрозами всему миру, что Россия способна это повторить", — написала Супрун.

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Она также отметила, что "великая победа" не стала освобождением для украинцев. После этого еще десятилетиями продолжался тоталитарный режим: массовые репрессии, депортация украинцев и крымских татар, бесчеловечные лагеря ГУЛАГа, расстрелы, грубое подавление освободительного движения, заключения диссидентов.

"Но война за выживание для украинцев, на самом деле, продолжается и сегодня. Как и тогда, важно понимать, что оккупацию очень легко назвать "миром", а рабство украсить мифом о "победителях". Россияне и, толерованный ими режим Путина, продолжают убивать украинцев, оккупировать наши территории и пытаться сделать из Украины марионетку", — напомнила Супрун.

Советы Супрун

Напомним, ранее экс-и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявляла о том, что перечень лекарств из протокола лечения китайского коронавируса, недавно утвержденного Минздравом Украины, не имеет научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике. До этого она решила попросить у миллиардера Илона Маска помощи для украинских больниц в борьбе с пандемией коронавируса и получила на орехи в Сети

Ульяна Супрун 9 мая
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