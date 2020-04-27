Зеленский отчитался о полумиллионе ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства

Зеленский сообщил, что Украина начала делать качественные ПРЦ-тесты / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство здравоохранения Украины получило около 500 тыс. украинских ПЦР-тестов на коронавирус.

"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, а сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов", - сказал он в рамках видеообращения.

Тесты украинского производства по своему качеству и точности не уступают мировым аналогам, произведенным в развитых странах мира.

"Своевременно обнаружить вирус является очень важным в борьбе с Covid-19, именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки", - добавил гарант.

Зеленский напомнил, что Украина получит очередную порцию помощи из Китая, которая будет доставлена самолетами. Прибудут средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выступила с предупреждением, что быстрые тесты на COVID-19 могут быть недостаточно точными и выдавать ошибочные результаты.

Как ранее сообщалось, доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова объяснила, какие тесты на коронавирус являются достоверными.