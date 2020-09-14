Представитель ОРДЛО в ТКГ рассказал, как отравление Навального помогло Украине

Сергей Гармаш заявил, что ситуация с отравлением российского оппозиционера сыграла Украине на переговорах в Берлине в плюс.
Отравление российского оппозиционера Алексея Навального помогло Украине, убежден журналист, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
Об этом Гармаш рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, Дмитрий Козак прибыл в Берлин в "неблагоприятный момент".
"Если бы не внешнеполитический фактор, то я уже считаю победой то, что Козак туда прилетел (в Берлин на переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки — ред.) в самый неблагоприятный момент. Как бы это ни цинично звучало, отравление Навального сыграло нам в плюс", — сказал он.
Гармаш объяснил, в какой ситуации оказались российские власти.
"Когда Россия снова стоит на грани если не изоляции, то серьезного кризиса, они заинтересованы в визитах в западные столицы, заинтересованы налаживать контакты с той же Германией, где уже три недели всерьез ставится вопрос о том, чтобы прекратить "Северный поток – 2", Дания поддержала. На переговорах было видно, что германия и Франция полностью на стороне Украины", — сказал он.
Отметим, как заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, переговоры, которые прошли в Берлине в минувшую пятницу, 11 сентября 2020 года, между советниками руководителей государств Нормандской четверки (Украина - Германия - Франция - Россия), продемонстрировали ‒ официальный Киев по-прежнему имеет безоговорочную поддержку партнеров с Запада.
Отравление Навального – что было ранее:
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.