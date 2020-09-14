Представитель ОРДЛО в ТКГ рассказал, как отравление Навального помогло Украине

Ситуация с Навальным помогла Украине в переговорах по Донбассу / Reuters

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального помогло Украине, убежден журналист, представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

Об этом Гармаш рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Дмитрий Козак прибыл в Берлин в "неблагоприятный момент".

"Если бы не внешнеполитический фактор, то я уже считаю победой то, что Козак туда прилетел (в Берлин на переговоры политических советников лидеров стран нормандской четверки — ред.) в самый неблагоприятный момент. Как бы это ни цинично звучало, отравление Навального сыграло нам в плюс", — сказал он.

Гармаш объяснил, в какой ситуации оказались российские власти.

"Когда Россия снова стоит на грани если не изоляции, то серьезного кризиса, они заинтересованы в визитах в западные столицы, заинтересованы налаживать контакты с той же Германией, где уже три недели всерьез ставится вопрос о том, чтобы прекратить "Северный поток – 2", Дания поддержала. На переговорах было видно, что германия и Франция полностью на стороне Украины", — сказал он.

Отметим, как заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, переговоры, которые прошли в Берлине в минувшую пятницу, 11 сентября 2020 года, между советниками руководителей государств Нормандской четверки (Украина - Германия - Франция - Россия), продемонстрировали ‒ официальный Киев по-прежнему имеет безоговорочную поддержку партнеров с Запада.

Отравление Навального – что было ранее: