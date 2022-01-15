Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: что известно о самочувствии митрополита

Митрополит Епифаний заболел коронавирусом / УНИАН

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний инфицировался коронавирусом. Это подтвердил положительный тест на COVID-19.

В пресс-службе ПЦУ уточнили, что, несмотря на получение двух доз против коронавируса в 2021 году, сегодня в Эпифания подтвердили инфицирование.

В связи с заражением коронавирусом настоятель ПЦУ Эпифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении в течение следующей недели. Кроме того, он временно не будет проводить богослужения и принимать посетителей.

Отметим, что в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина стоит на пороге новой волны COVID-19. Медсистема уже готовится к всплеску заболевания. Именно поэтому Минздрав и ввел бустерную дозу антиковидной прививки.