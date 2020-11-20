"Предупреждать не будем": в полиции рассказали о наказании за игнор масок

Полицейские проконтролируют выполнение нового закона / УНИАН

В полиции готовы следить за выполнением нового закона о штрафах за отсутствие медицинских масок в общественных местах.

Как рассказали в ГУ НП Киевской области, детальные инструкции еще не поступали, поэтому опираться будут на пункты соответствующего закона, передает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

В законе подчеркивается, что нарушители должны быть оштрафованы сразу. Поэтому предупреждать с просьбой надеть маску никого не будут.

Штраф предполагается и за отсутствие масок в общественном транспорте. В полиции говорят, что сотрудников под прикрытием в маршрутки отправлять не будут.

Планируют останавливать автобусы и в присутствии двух понятых составлять протоколы.

Кроме того, в полиции уточнили, что усиленного патрулирования не будет, поскольку и так все силы брошены на контроль за ситуацией на улице.

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