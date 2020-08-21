Преемник Холодницкого: СМИ назвали имя и.о. главы САП

Максим Грищук / Фейсбук М.Грищука

Назначен исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Как сообщили источники РБК-Украина в САП, и.о. главы САП стал Максим Грищук.

Грищук занимал пост заместителя главы САП. Назар Холодницкий назначил его на эту должность в декабре 2015 года.

Как известно в пятницу, 21 августа, предыдущий глава САП Холодницкий написал заявление об увольнении.

Позднее стало известно о том, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Холодницкого.

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