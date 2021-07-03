"Премии в Набсовете по 500 тысяч": депутат получил грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне УЗ

Депутат Качура получил постельное белье с дыркой в люкс-вагоне Укрзализныци / t.me/kachuratut

Народный депутат от провластной фракции Слуга народа Александр Качура в люкс-вагоне Укрзализныци получил три комплекта постельного белья с дырками и грязными пятнами. Теперь политик намерен разобраться с подрядчиком, и собирается инициировать проведение заседания следственной комиссии.

В своем Telegram-канале парламентарий рассказал о том, что в комплекте постельного белья, которое ему выдали в поезде УЗ, оказалась дырка. Второй комплект был грязным, а на третьем – тоже дырка.

"Обнаружил сегодня очередную дыру в УЗ. И это "Люкс". Зато у них премии в Набсовете по 500 тысяч. Распечатка второго комплекта оказалась неудачной. Простыня грязная, как и схемы, на которых отмывались деньги за ее стирку", - возмутился Качура.

"Слуге народа" Качуре с трех раз не удалось получить чистого постельного белья / t.me/kachuratut

"Слуге народа" Качуре с трех раз не удалось получить чистого постельного белья / t.me/kachuratut

Читайте такжеДревняя и устойчивая грязь: датчанин со шваброй отмывал окно поезда УкрзализныциВ связи с данным инцидентом политик решил обратиться к проводнику, который составил соответствующий акт.

"Буду просить коллегу Юлию Гришину вызвать ответственных лиц на заседание в следственную комиссию", - подчеркнул Александр Качура.

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