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"Я ничего не боюсь": Зеленский отверг революцию и рассказал об импичменте

21 мая 2020, 00:48

Президент Владимир Зеленский считает, что власть в стране нужно менять только цивилизованным путем.

пресс-конференция Зеленского
Зеленский не хочет революции в Украине / Скриншот

Во избежание государственных переворотов в Украине был принят закон об импичменте. Соответствующий механизм можно применить в том случае, если украинский народ будет не устраивать деятельность президента страны. Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский.

В ответ на вопрос журналистки о том, не боится ли президент массовых акций протеста, гарант заявил, что Украина не нуждается в революциях, а для цивилизованного решения таких вопросов был принят закон об импичменте. По словам президента, ему бояться нечего, так как его деятельность не противоречит законодательству.

"Переворотов в Украине не надо. Если людям не нравится власть, я для этого принял закон об импичменте. Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю", - сказал Зеленский в ходе своей пресс-конференции в среду, 20 мая.

Напомним, президент Зеленский ранее также не исключил своего выдвижения на второй президентский срок. Однако для этого он нуждается в поддержке своих избирателей.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, чем отличается от своего предшественника – пятого президента Петра Порошенко. По словам нынешнего гаранта, у него нет ничего общего с предшественником.  

новости Украины революция импичмент Владимир Зеленский
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